1,0980 destek
Hafta içerisinde ABD’den ve Euro Bölgesi’nden gelecek önemli veriler ve FED toplantısı izlenecek.
İngiltere Merkez Bankası toplantısından da faiz indirimi beklenmiyor, Brexit belirsizliği ve sınırlı kalan enflasyon oranı itibarıyla BOE’nin destekleyici bir hamle yapması bekleniyor ve bu da pariteyi oynatabilir.
FED’in toplantısı da dolarda önemli hareketler yaratabilecek. Uzmanlara göre dört saatlik grafik, 20 SMA’nın altına geçildikten sonra düşüşün derinleştiğini gösteriyor.
20 SMA, daha uzun vadeli hareketli ortalamaların da altında seyrediyor. Bu arada teknik göstergeler, RSI aşırı satım seviyelerinde olacak şekilde negatif görülüyor.
Bir sonraki ilgili destek, kasım ayının sonuna ait düşük seviye 1,0980 olabilir.
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