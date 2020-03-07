11 aracı kurum 40 hisse öneriyor - Ekonomist

11 aracı kurum 40 hisse öneriyor
Önceki hafta 99.000’leri gören borsa, geçen hafta FED’in faiz indirimi ve İdlib’teki ateşkes ilanı sonrasında toparlandı.
Düşüşler ise alım fırsatı olarak görülüyor. Biz de 11 kurumdan 40 hisse önerisi aldık. En çok Garanti, Erdemir, Tofaş, Turkcell öneriliyor.
Piyasalar geçen haftaya ABD Merkez Bankası’nın (FED) politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 1-1,25’e çekmesiyle başladı.
Banka, koronavirüs salgınının ekonomiye etkisini sınırlamak için 2008 krizinden bu yana ilk kez acil faiz indirimine gitti.
FED’in kararının ardından ise perşembe günü yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi izlendi. Taraflar, İdlib’de ateşkes sağlanması konusunda anlaştı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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