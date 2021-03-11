Borsada gün sonu… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kaybederek günü 1.556,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,76 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,51 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07 ile orman, kağıt, basım oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen ve 1.580 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 1.555 seviyesinin üzerinde dengelendi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı ile sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi, ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve tüketici güven endeksi, Almanya’da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ocakta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,2 artacağını öngörüyor.

BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Sasa Polyester 4.195.396.384 Şişe Cam 1.664.128.000 Garanti Bankası 1.271.861.873 Koza Altın 1.265.525.489 Emlak Konut GMYO 1.049.050.743 Türk Hava Yolları 951.489.954 Petkim 896.478.017 Turkcell 705.794.704 Kardemir (D) 690.428.431 Doğan Holding 667.987.776 Gübre Fabrikaları 561.958.369 Ereğli Demir Çelik 509.538.126 ASELSAN 507.761.260 Tüpraş 460.957.183 Arçelik 446.647.628 Bim Mağazalar 439.667.490 Karsan Otomotiv 417.353.967 Otokar 409.291.271 Akbank 375.828.418 Kordsa Teknik Tekstil 363.946.800

BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 6,31 5,74 9,93 Kordsa Teknik Tekstil 26,76 25,36 5,52 Aksa 18,16 17,36 4,61 Enka İnşaat 8,39 8,13 3,20 Şok Marketler Ticaret 12,61 12,23 3,11 Brisa 30,74 29,82 3,09 Arçelik 36,78 35,68 3,08 Doğan Holding 3,48 3,38 2,96 Alarko GMYO 30,02 29,18 2,88 Netaş Telekomünikasyon 33,04 32,12 2,86 Tofaş Oto Fabrikası 38,52 37,50 2,72 Ege Gübre 228,40 223,10 2,38 Akçansa 19,53 19,11 2,20 Migros Ticaret 40,32 39,48 2,13 Bim Mağazalar 70,35 68,90 2,10 Yataş 17,35 17,00 2,06 Ford Otosan 179,50 176,00 1,99 Türk Telekom 8,03 7,89 1,77 Pegasus 89,15 87,75 1,60 Logo Yazılım 141,10 139,00 1,51

BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş 36,32 39,68 -8,47 Ege Endüstri 1.526,70 1.606,20 -4,95 Selçuk Ecza Deposu 12,03 12,59 -4,45 Konya Çimento 1.192,20 1.247,00 -4,39 MLP Sağlık 24,52 25,60 -4,22 Verusa Holding 61,30 64,00 -4,22 Gübre Fabrikaları 79,65 82,55 -3,51 Sasa Polyester 44,90 46,46 -3,36 Deva Holding 30,58 31,62 -3,29 Otokar 386,30 399,30 -3,26 İş Yatırım Menkul Değerler 19,13 19,70 -2,89 Hektaş 31,66 32,60 -2,88 Çemtaş 16,23 16,69 -2,76 Mavi Giyim 53,10 54,60 -2,75 Emlak Konut GMYO 2,32 2,38 -2,52 Yapı ve Kredi Bankası 2,72 2,79 -2,51 İhlas Gayrimenkul 1,18 1,21 -2,48 Kardemir (D) 7,48 7,67 -2,48 Koza Madencilik 15,78 16,17 -2,41 Aygaz 16,60 17,00 -2,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)