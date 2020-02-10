Parite 1,10’un altında
Euro/dolar paritesi, ekim ayından sonraki en düşük seviyelerine geriledi ve 1,10 bandı altını gördü.
Alman sanayi üretimi verisi aralık ayında aylık yüzde 3,5 düşüşe işaret ederken, ABD tarım dışı istihdam verisinden yüksek beklentiler de pariteyi baskıladı.
Almanya’da sanayi üretimi, aralık ayında beklenenden daha fazla düştü ve Avrupa’nın en büyük ekonomisindeki üretim durgunluğunun devam ettiğini doğruladı.
Parite dört ayın en düşük seviyeleri olan 1,0964 test etti ve Alman endüstriyel üretim verilerinden sonra baskılanmayı sürdürüyor.
Haftaya önemli veriler var. Powell’ın Kongre sunumu gerçekleşecek. ABD’de enflasyon ve perakende satış verileri öne çıkacak. Euro Bölgesi’nde büyüme verilerini izleyeceğiz.
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