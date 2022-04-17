Borsa dirençli görüntü sergilerken, hisse senedi uzmanların en çok önerdiği yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Biz de 15 kurumun model portföy hisselerini araştırdık.

55 hisse için ‘alım’ önerisi gelirken bu dönemde en çok Garanti, Tüpraş, Kardemir, T. Şişecam ve Tofaş tercih ediliyor.

Rusya-Ukrayna kriziyle 1.850’ye kadar gerileyen BİST-100; diplomatik çabaların yoğunlaşması ve şirket kârlarının 2022 ilk çeyrekte de güçlü kalacağı beklentileriyle mart ayı boyunca yükseldi.

Mart ayını 2.233’ten kapan borsanın aylık getirisi yüzde 14,8, ilk çeyrekteki getirisi yüzde 20,2 oldu. BİST-100, gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) arasında da olumlu ayrıştı.

Martta MSCI-GOÜ Endeksi yüzde 3 gerilerken, BİST-100 dolar bazında yüzde 8 değer kazandı.

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