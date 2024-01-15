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15 Ocak Borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazanarak 8.044,02 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 93 milyar lira oldu.

15 Ocak 2024 | 18:51
Son Güncellenme: 15 Ocak 2024 | 19:08
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15 Ocak Borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 57,55 puan artarak 8.044,02 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 10,18 puan ve yüzde 0,13 artışla 7.996,66 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.979,00, en yüksek 8.094,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 8.044,02 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 1,48 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,01 ile sigorta, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 0,43 ve sanayi endeksi yüzde 1,10 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 50,82 puan ve yüzde 0,59 kazançla 8.726,23 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'si prim yaptı, 25'si geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi. Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin Lordlar Kamarası Ekonomik İşler Komitesinde yapacağı konuşma, Almanya'da enflasyon ve ZEW endeksleri ile ABD'de New York Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.150 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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