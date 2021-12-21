Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,99 değer kaybıyla 1.892,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 37,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 8,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,70 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 10,00 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,65, sanayi endeksi yüzde 7,95, hizmetler endeksi yüzde 7,47 ve teknoloji endeksi yüzde 7,73 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 189,63 puan ve yüzde 8,32 düşüşle 2.089,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 8’i prim yaptı, 91’i geriledi.

Garanti Bankası, Şişecam, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

DEVRE KESİCİ 2 KEZ DEVREYE GİRDİ

Bu arada Borsa İstanbul’da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi.

Analistler, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye yönelik açıkladığı uygulamaların gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası hızla düşüşe geçen döviz kurlarının bu eğilimini bugün de sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, öte yandan Borsa İstanbul AŞ’nin kararı ile BIST 50 endeksinde yer alan paylara dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam ettiğini anımsattı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini dile getirdi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de büyüme ve tüketici güven endeksi ile İngiltere’de büyüme verilerinin öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.820.623.769 Şişe Cam 2.146.242.997 Akbank 1.990.509.054 Yapı ve Kredi Bankası 1.937.648.514 Ereğli Demir Çelik 1.872.693.575 Türk Hava Yolları 1.716.005.753 BİM Mağazalar 1.427.951.475 SASA Polyester 1.415.026.205 İş Bankası (C) 1.402.242.695 Kardemir (D) 1.153.946.191 Emlak Konut GMYO 872.768.145 ASELSAN 840.008.449 Türk Telekom 820.856.808 Sabancı Holding 781.531.673 Tüpraş 767.940.669 Koç Holding 689.019.583 Petkim 639.599.180 Koza Altın 610.467.067 Halkbank 559.205.582 Vakıflar Bankası 549.589.781

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAZANAN 8 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 8 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sigorta 5,16 4,96 4,03 ARD Bilişim Teknolojileri 7,28 7,01 3,85 Odaş Elektrik 1,37 1,34 2,24 Albaraka Türk 1,81 1,78 1,69 Türk İlaç Serum 12,15 11,97 1,50 Ziraat GMYO 2,50 2,47 1,21 İş Yatırım Menkul Değerler 23,16 22,90 1,14 Vakıflar Bankası 3,78 3,76 0,53

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 18,99 21,10 -10,00 Turkcell 19,08 21,20 -10,00 Coca Cola İçecek 91,35 101,50 -10,00 Enka İnşaat 16,20 18,00 -10,00 ASELSAN 21,78 24,20 -10,00 Türk Telekom 9,82 10,91 -9,99 Deva Holding 30,82 34,24 -9,99 Tekfen Holding 22,00 24,44 -9,98 Aygaz 21,28 23,64 -9,98 Ford Otosan 251,60 279,50 -9,98 Türk Hava Yolları 19,93 22,14 -9,98 Migros Ticaret 38,78 43,08 -9,98 Arçelik 48,16 53,50 -9,98 Mavi Giyim 66,75 74,15 -9,98 Koza Altın 124,50 138,30 -9,98 Hektaş 12,36 13,73 -9,98 Kordsa Teknik Tekstil 32,68 36,30 -9,97 Aksa 33,96 37,72 -9,97 Alarko GMYO 28,56 31,72 -9,96 Tüpraş 166,30 184,70 -9,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.788,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 36,62 kayıpla 751 bin 515 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,0135 lira, satışta 13,0656 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,4609 lira, satışta 17,5308 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,86’dan, bileşik getirisi de yüzde 21,95’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1282, sterlin/dolar paritesi 1,3242, dolar/yen paritesi de 113,93 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,50 yükselişle 72,98 dolardan işlem görüyor.