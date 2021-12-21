Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,99 değer kaybıyla 1.892,02 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 37,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 8,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,70 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 10,00 ile iletişim oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,65, sanayi endeksi yüzde 7,95, hizmetler endeksi yüzde 7,47 ve teknoloji endeksi yüzde 7,73 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 189,63 puan ve yüzde 8,32 düşüşle 2.089,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 8’i prim yaptı, 91’i geriledi.
Garanti Bankası, Şişecam, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
DEVRE KESİCİ 2 KEZ DEVREYE GİRDİ
Bu arada Borsa İstanbul’da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi.
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- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
Analistler, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye yönelik açıkladığı uygulamaların gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.
Erdoğan’ın açıklamaları sonrası hızla düşüşe geçen döviz kurlarının bu eğilimini bugün de sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, öte yandan Borsa İstanbul AŞ’nin kararı ile BIST 50 endeksinde yer alan paylara dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam ettiğini anımsattı.
Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini dile getirdi.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de büyüme ve tüketici güven endeksi ile İngiltere’de büyüme verilerinin öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.820.623.769
|Şişe Cam
|2.146.242.997
|Akbank
|1.990.509.054
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.937.648.514
|Ereğli Demir Çelik
|1.872.693.575
|Türk Hava Yolları
|1.716.005.753
|BİM Mağazalar
|1.427.951.475
|SASA Polyester
|1.415.026.205
|İş Bankası (C)
|1.402.242.695
|Kardemir (D)
|1.153.946.191
|Emlak Konut GMYO
|872.768.145
|ASELSAN
|840.008.449
|Türk Telekom
|820.856.808
|Sabancı Holding
|781.531.673
|Tüpraş
|767.940.669
|Koç Holding
|689.019.583
|Petkim
|639.599.180
|Koza Altın
|610.467.067
|Halkbank
|559.205.582
|Vakıflar Bankası
|549.589.781
BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAZANAN 8 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 8 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sigorta
|5,16
|4,96
|4,03
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,28
|7,01
|3,85
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,34
|2,24
|Albaraka Türk
|1,81
|1,78
|1,69
|Türk İlaç Serum
|12,15
|11,97
|1,50
|Ziraat GMYO
|2,50
|2,47
|1,21
|İş Yatırım Menkul Değerler
|23,16
|22,90
|1,14
|Vakıflar Bankası
|3,78
|3,76
|0,53
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|18,99
|21,10
|-10,00
|Turkcell
|19,08
|21,20
|-10,00
|Coca Cola İçecek
|91,35
|101,50
|-10,00
|Enka İnşaat
|16,20
|18,00
|-10,00
|ASELSAN
|21,78
|24,20
|-10,00
|Türk Telekom
|9,82
|10,91
|-9,99
|Deva Holding
|30,82
|34,24
|-9,99
|Tekfen Holding
|22,00
|24,44
|-9,98
|Aygaz
|21,28
|23,64
|-9,98
|Ford Otosan
|251,60
|279,50
|-9,98
|Türk Hava Yolları
|19,93
|22,14
|-9,98
|Migros Ticaret
|38,78
|43,08
|-9,98
|Arçelik
|48,16
|53,50
|-9,98
|Mavi Giyim
|66,75
|74,15
|-9,98
|Koza Altın
|124,50
|138,30
|-9,98
|Hektaş
|12,36
|13,73
|-9,98
|Kordsa Teknik Tekstil
|32,68
|36,30
|-9,97
|Aksa
|33,96
|37,72
|-9,97
|Alarko GMYO
|28,56
|31,72
|-9,96
|Tüpraş
|166,30
|184,70
|-9,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
ALTININ ONSU
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.788,65 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 36,62 kayıpla 751 bin 515 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,0135 lira, satışta 13,0656 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,4609 lira, satışta 17,5308 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,86’dan, bileşik getirisi de yüzde 21,95’ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1282, sterlin/dolar paritesi 1,3242, dolar/yen paritesi de 113,93 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,50 yükselişle 72,98 dolardan işlem görüyor.
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