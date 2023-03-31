Kurul, Koza Polyester Sanayi ve Ticaretin pay başına 24,50 liradan, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaretin pay başına 105 liradan ilk halka arzını onayladı.

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaretin 75 milyon 600 bin lira, Türkiye Petrol Rafinerilerinin 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 lira, Kron Teknolojinin 28 milyon 537 bin 26 lira, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaretin 345 milyon lira, KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 29 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylandı.

Kurul, Çağdaş Faktoringin 247 milyon 250 bin lira, Vakıf Faktoringin 1 milyar lira, MLP Sağlık Hizmetlerinin 500 milyon lira, Eko Faktoringin 120 milyon lira, Inveo Yatırım Holdingin 200 milyon lira, Kent Finans Faktoringin 235 milyon lira, Nurol Yatırım Bankasının 1,5 milyar lira, Aktif Yatırım Bankasının 7,5 milyar lira, Türkiye Halk Bankasının 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu tasdikledi.

İdari para cezaları

SPK, Makro Gayrimenkul Değerlemeye 257 bin 577 lira, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında 26 Ağustos 2022-26 Eylül 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu bir kişiye 139 bin 566 lira, Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklaması öncesinde Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu iki kişiye toplam 141 bin 410 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

“Klas FX” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcısı 6 kişi hakkında izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaları nedeniyle suç duyurularının yapılmasına hükmeden Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 18 internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.