2020’de 130.000’leri test etmesi bekleniyor
Borsa İstanbul (BİST) için tarihi zirve seviyelerinin yenilendiği bir yıl olan 2017’de BİST-100, yatırımcısına yüzde 48,3 kazandırmıştı.
2018 ise borsa yatırımcıları açısından iyi bir yıl olmamış ve BİST-100 2018’i yüzde 22 kayıpla geride bırakmıştı. 2019 ise borsa yatırımcılarının yüzünü güldürdü.
Yıla 88.865’ten başlayan BİST-100 Endeksi, mart ayı içinde 100.000’leri aşsa da para piyasalarındaki hareketliliğin etkisiyle 22 Mayıs’ta 83.675’e kadar geriledi ve 2019’un en düşük seviyesini test etti.
Uzun bir sürenin ardından ilk kez 2 Temmuz’da 100.000’in üzerini gören endeks, yaz döneminde 95.000-103.000 bandında hareketini sürdürdü. 30 Eylül’de 105.033’ü görerek dokuz ayın sonunda yükselişe geçti.
Yıl sonuna doğru küresel hisse senetlerine artan girişlerle yaşanan ralli ise yatırımcıyı borsaya girme konusunda cesaretlendirdi. BİST-100, 4 Kasım’dan yıl sonunda kadarki süreçte 103.000’lerden 114.000’lere çıktı ve yılı da bu seviyelerde tamamlaması bekleniyor.
Böylece BİST-100’ün 2019 yılı değer kazancı yaklaşık yüzde 28,3 olarak gerçekleşecek. Türkiye’nin risk priminin azalması, beş yıllık CDS’lerin yıl sonuna doğru şubat ayından sonra ilk defa 300 puanın altına düşmesi ve artan büyüme beklentileri de borsadaki ralliyi destekledi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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