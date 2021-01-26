Borsa İstanbul’da halka arz rüzgârı esiyor. 2020’de yüksek taleple borsaya kote edilen sekiz şirket, yeni yatırımcıları da borsaya çekti ve yatırımcı sayısı 2 milyonu geçti. 2021’de halka arz için toplam 24 şirketin ismi geçiyor. Bunların 11’inin halka arz süreciyle ilgili resmi süreç başlatıldı.

Borsa İstanbul’da halka arz atağı yaşanıyor. 2020’de sırasıyla ARD Bilişim, Bayrak Taban Sanayi, Fade Gıda, Dinamik Isı, Esenboğa Elektrik, Kontrolmatik Teknoloji, Kervan Gıda ve Arzum halka arz oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2020’de şirketlerin birincil halka arz yöntemiyle 1,1 milyar TL, bedelli sermaye artırımı yoluyla 21,8 milyar TL fon sağladığı bilgisini veriyor. Taşkesenlioğlu, aynı ivmenin 2021’de de süreceğini öngörüyor.

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