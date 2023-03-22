ARA
Bist 100
5001,06
1,92%
Bist 100
Dolar/TL
19,0396
0,0475%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5553
0,301%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0796
0,2489%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1192,95
0,48%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • 22 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

22 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,92 değer kazanarak günü 5.001,06 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 53,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

22 Mart 2023 | 19:33
0
22 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 94,44 puan artarak 5.001,06 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 25,09 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 4.931,72 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.890,90, en yüksek 5.001,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 artışla 5.001,06 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 2,56 değer kazandı. 
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,57 ile finansal kiralama, faktoring en çok kaybettiren yüzde 2,10 ile spor oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,04, sanayi endeksi yüzde 1,58, hizmetler endeksi yüzde 1,42 ve teknoloji endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 117,16 puan ve yüzde 2,17 yükselişle 5.511,71 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 17'si geriledi. 
  • Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Kardemir (D) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesi bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.870 ve 4.800 seviyelerinin destek, 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki toplantısında politika faizini sabit tutmasını bekliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1192,95 0,48%
  • ALTIN ONS 1948,8 0,43%
  • BIST 100 5001,06 1,92%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0396 0,0475%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5553 0,301%
  • EURO/USD 1,0796 0,2489%
  • INGILIZ STERLINI 1,2233 0,13097%
  • JAPON YENI 132,644 0,105%
  • KANADA DOLARI 1,37339 0,15533%
  • RUS RUBLESI 77,055 -0,2524%
Günün En Çok Okunanları
Deprem endişesi: İstanbul'da satılık konut sayısında dikkat çeken artış
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”
"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”
AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu
AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Üniversitelerde hibrit öğretim gündemde
Üniversitelerde hibrit öğretim gündemde
Bursa'da alarm... 80 günlük suyu kaldı
Bursa'da alarm... 80 günlük suyu kaldı
Multinet'ten veri sızıntısı iddialarına açıklama
GERİ
İLERİ
Deprem endişesi: İstanbul'da satılık konut sayısında dikkat çeken artış
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”
AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”
AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Üniversitelerde hibrit öğretim gündemde
"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”
AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Üniversitelerde hibrit öğretim gündemde
Bursa'da alarm... 80 günlük suyu kaldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL