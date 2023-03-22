22 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 94,44 puan artarak 5.001,06 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 25,09 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 4.931,72 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.890,90, en yüksek 5.001,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 artışla 5.001,06 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 2,56 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,57 ile finansal kiralama, faktoring en çok kaybettiren yüzde 2,10 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,04, sanayi endeksi yüzde 1,58, hizmetler endeksi yüzde 1,42 ve teknoloji endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 117,16 puan ve yüzde 2,17 yükselişle 5.511,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 17'si geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Kardemir (D) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesi bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.870 ve 4.800 seviyelerinin destek, 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki toplantısında politika faizini sabit tutmasını bekliyor.