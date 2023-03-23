23 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 60,92 puan artarak 5.061,99 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 3,85 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 4.997,21 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.983,70, en yüksek 5.061,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 artışla 5.061,99 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,94 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,99 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,53, sanayi endeksi yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 1,07, teknoloji endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 66,85 puan ve yüzde 1,21 yükselişle 5.578,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 22'si geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Oyak Çimento, Kardemir (D), Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. PPK duyurusunda, "Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir." ifadelerine yer verildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) da politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4,25’e yükseltti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası devam eden belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyrin öne çıktığını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Japonya'da enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.080 ve 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

- Altının onsu 1.984,6 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.984,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 kazançla 1 milyon 226 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,0090 lira, satışta 19,0852 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,0032 lira, satışta 19,0794 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,55'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2330, dolar/yen paritesi de 131,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,8 artışla 76,9 dolardan işlem görüyor.