27 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,18 puan azalarak 4.997,80 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 32,81 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 5.064,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.997,80, en yüksek 5.074,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 4.997,80 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,41 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,01 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 51,59 puan ve yüzde 0,93 düşüşle 5.486,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 59'u geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



1 ANALİST YORUMU Analistler, bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusuyla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

2 YARIN HANGİ VERİLER VAR? Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt dışında ABD'de tüketici güven endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi, dış ticaret dengesi, konut fiyat endeksi ve toptan eşya stoklarının öne çıkacağını dile getirdi.

3 ​​​​​​​- Altının onsu 1.956,4 dolar Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.956,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 kazançla 1 milyon 219 bin liradan tamamladı.