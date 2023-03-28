28 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 186,35 puan azalarak 4.811,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 5,88 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 5.003,68 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.811,45, en yüksek 5.004,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,73 azalışla 4.811,45 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,55, holding endeksi yüzde 3,35 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 6,49 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,43, hizmetler endeksi yüzde 3,44, sanayi endeksi yüzde 3,60, teknoloji endeksi yüzde 4,94 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 204,13 puan ve yüzde 3,72 düşüşle 5.282,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5'ı prim yaptı, 95'i geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yayla Gıda, Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 seviyesinin destek, 5.050 ve 5.200 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.



