30 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 47,11 puan azalarak 4.896,07 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 16,77 puan ve yüzde 0,34 değer kaybederek 4.926,41 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.880,77, en yüksek 5.000,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 4.896,07 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,56 ve teknoloji endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 71,94 puan ve yüzde 1,32 düşüşle 5.387,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 62'si geriledi.

geriledi. İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,12, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile inşaat, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Bankacılık endeksindeki düşüş, Akbank'ın temettü vermesinin ardından fiyatındaki düzeltme ile gerçekleşti.

ABD ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 2,6 ile beklentilerin altında büyürken, yıl genelinde yüzde 2,1 büyüme kaydetti.

1 ANALİST YORUMU ABD ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 2,6 ile beklentilerin altında büyürken, yıl genelinde yüzde 2,1 büyüme kaydetti. Analistler, küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasının risk iştahını desteklediğini ifade etti.

2 YARIN HANGİ VERİLER VAR? Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde enflasyon, Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile kişisel gelir ve harcamaların öne çıkacağını söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.850 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

3 Altının onsu 1.973,2 dolar Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.973,2 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,05 kazançla 1 milyon 234 bin 500 liradan tamamladı.