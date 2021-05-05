Borsa İstanbul’da bugün BIST 100 endeksi, 3,75 puan artarak 1.420,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 4,58 puan ve yüzde 0,32 kazanımla 1.420,82 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.409,33, en yüksek 1.425,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 1.420,00 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,90 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 1.477,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52’si prim yaptı, 43’ü geriledi. Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Petkim, Koza Altın ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Analistler yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD’de haftalık işsiz başvuruları ve Avro Bölgesinde perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini belirtti.
ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19’da sabit bırakılmıştı.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.044.017.324
|Garanti Bankası
|1.015.015.866
|Petkim
|937.441.990
|Koza Altın
|929.116.666
|Türk Hava Yolları
|740.161.095
|Ford Otosan
|588.002.604
|Kardemir (D)
|584.418.961
|Tüpraş
|578.748.046
|Hektaş
|561.374.008
|Pegasus
|393.605.353
|Şişe Cam
|354.811.651
|SASA Polyester
|277.836.054
|Bim Mağazalar
|260.959.634
|Akbank
|253.479.718
|Emlak Konut GMYO
|253.392.255
|Sabancı Holding
|249.035.176
|Gübre Fabrikaları
|247.831.547
|Koza Madencilik
|245.065.471
|Yapı ve Kredi Bankası
|239.818.134
|Jantsa Jant Sanayi
|228.726.422
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|24,48
|22,60
|8,32
|Bagfaş
|26,14
|24,80
|5,40
|Bursa Çimento
|3,83
|3,65
|4,93
|Ford Otosan
|177,00
|168,90
|4,80
|Migros Ticaret
|37,54
|36,30
|3,42
|Coca Cola İçecek
|83,40
|80,95
|3,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,62
|22,96
|2,87
|Good-Year
|7,93
|7,72
|2,72
|Kervan Gıda
|17,11
|16,66
|2,70
|Anadolu Efes
|24,54
|23,96
|2,42
|Verusa Holding
|56,60
|55,30
|2,35
|Aksa
|16,92
|16,57
|2,11
|Koza Altın
|117,40
|115,00
|2,09
|Netaş Telekomünikasyon
|25,12
|24,64
|1,95
|Net Holding
|5,88
|5,77
|1,91
|Enerjisa Enerji
|10,75
|10,55
|1,90
|Şekerbank
|1,14
|1,12
|1,79
|Vestel
|30,02
|29,50
|1,76
|Sabancı Holding
|8,35
|8,21
|1,71
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,20
|1,67
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|59,40
|61,60
|-3,57
|Fenerbahçe Futbol
|27,30
|28,26
|-3,40
|Esenboğa Elektrik
|31,00
|32,00
|-3,13
|Ege Endüstri
|1.381,10
|1.419,00
|-2,67
|Odaş Elektrik
|2,48
|2,54
|-2,36
|Tekfen Holding
|16,10
|16,46
|-2,19
|MLP Sağlık
|24,36
|24,90
|-2,17
|İndeks Bilgisayar
|7,57
|7,73
|-2,07
|Petkim
|6,74
|6,88
|-2,03
|SASA Polyester
|35,12
|35,78
|-1,84
|Aksa Enerji
|11,72
|11,94
|-1,84
|Pegasus
|79,40
|80,75
|-1,67
|İhlas Holding
|0,60
|0,61
|-1,64
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,76
|29,20
|-1,51
|Alkim Kimya
|17,46
|17,70
|-1,36
|Polisan Holding
|3,08
|3,12
|-1,28
|Hektaş
|9,37
|9,49
|-1,26
|Tukaş
|7,07
|7,16
|-1,26
|Arçelik
|33,40
|33,80
|-1,18
|Ereğli Demir Çelik
|19,44
|19,65
|-1,07
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