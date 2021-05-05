Borsa İstanbul’da bugün BIST 100 endeksi, 3,75 puan artarak 1.420,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 4,58 puan ve yüzde 0,32 kazanımla 1.420,82 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.409,33, en yüksek 1.425,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 1.420,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,90 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 1.477,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52’si prim yaptı, 43’ü geriledi. Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Petkim, Koza Altın ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD’de haftalık işsiz başvuruları ve Avro Bölgesinde perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19’da sabit bırakılmıştı.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.044.017.324 Garanti Bankası 1.015.015.866 Petkim 937.441.990 Koza Altın 929.116.666 Türk Hava Yolları 740.161.095 Ford Otosan 588.002.604 Kardemir (D) 584.418.961 Tüpraş 578.748.046 Hektaş 561.374.008 Pegasus 393.605.353 Şişe Cam 354.811.651 SASA Polyester 277.836.054 Bim Mağazalar 260.959.634 Akbank 253.479.718 Emlak Konut GMYO 253.392.255 Sabancı Holding 249.035.176 Gübre Fabrikaları 247.831.547 Koza Madencilik 245.065.471 Yapı ve Kredi Bankası 239.818.134 Jantsa Jant Sanayi 228.726.422

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 24,48 22,60 8,32 Bagfaş 26,14 24,80 5,40 Bursa Çimento 3,83 3,65 4,93 Ford Otosan 177,00 168,90 4,80 Migros Ticaret 37,54 36,30 3,42 Coca Cola İçecek 83,40 80,95 3,03 Kordsa Teknik Tekstil 23,62 22,96 2,87 Good-Year 7,93 7,72 2,72 Kervan Gıda 17,11 16,66 2,70 Anadolu Efes 24,54 23,96 2,42 Verusa Holding 56,60 55,30 2,35 Aksa 16,92 16,57 2,11 Koza Altın 117,40 115,00 2,09 Netaş Telekomünikasyon 25,12 24,64 1,95 Net Holding 5,88 5,77 1,91 Enerjisa Enerji 10,75 10,55 1,90 Şekerbank 1,14 1,12 1,79 Vestel 30,02 29,50 1,76 Sabancı Holding 8,35 8,21 1,71 Çemaş Döküm 1,22 1,20 1,67

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: