İkinci çeyrekte şirketlerin net kârlarında baz etkisiyle yıllık 4-5 kat gibi güçlü bir artış öngörülüyor. Özellikle demir-çelik, beyaz eşya, otomotiv ve çimento sektörlerinden iyi bilançolar bekleniyor. Bankalarda kâr artışını ise net faiz gelirleri desteklerken yüksek ticari zararlar baskılayacak.

08-21 Ağustos 2021 tarihli sayıdan

Borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi başladı. Son bilanço açıklanma tarihleri; banka dışı şirketlerde konsolide olmayan (solo) sonuçlar için 9 Ağustos, konsolide sonuçlar için 19 Ağustos olarak belirlendi. Bankalar da 19 Ağustos’a kadar finansal sonuçlarını açıklayacak. Biz de ikinci çeyreğe ilişkin bilanço beklentilerini araştırdık. Tablomuzda 59 şirkete ilişkin kâr tahminlerini ve bilançosunu açıklayan şirketlerin kârlarını görebilirsiniz.

BAZ ETKİSİ GÖRÜLECEK

Covid-19 aşılamalarının hız kazandığı ikinci çeyrekte; ekonomik aktiviteye ilişkin göstergeler pozitif sinyaller üretti. Yurtiçinde nisan ayında tepe yapan vaka sayılarının ardından uygulanan kapanma tedbirleri, aşılamalarının hızlanmasıyla yerini kontrollü normalleşmeye bıraktı. TL’deki değer kaybı sürerken,BİST’te yukarı yönlü denemeler ise sınırlı kaldı.

Tabloları görmek için görsellere tıklayın.

İkinci çeyrek bilançolarında, ciddi baz etkisi görülecek. Tera Yatırım Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı; sokağa çıkma ve üretim kısıtlamalarının uygulandığı 2020 ikinci çeyreğe göre 2021 ikinci çeyrek net kârlarında yaklaşık 4-5 kat artış öngörüyor.

Bankalardan 2021 ilk çeyreğe paralel sonuçlar bekleyen Tavacı, banka dışı şirketlerin ilk çeyreğe göre kârlarının yüzde 6 büyüyebileceğini söylüyor. Bilançolarda enerji, metal ana, bilişim ve teknolojinin öne çıkabileceği görüşündeki H. Emre Tavacı, hisse bazında Erdemir, Kardemir, Arçelik, Vestel, Ford Oto-san ve Çimsa’dan güçlü finansallar bekliyor.

PARLAYACAK SEKTÖRLER

Vakıf Yatırım analistleri; ürün fiyatlarındaki yükselişin yansımalarıyla demir-çelik şirketlerinin ilk çeyrek performanslarını da aşarak güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyor. Hacim bazındaki büyümenin yanı sıra yurtiçindeki fiyat artış eğiliminin korunması çimento sektörünü ikinci çeyrekte de destekledi. Vakıf Yatırım’a göre, ihracatta kurdaki yükselişin de desteğiyle çimento şirketleri güçlü performans sergileyecek.

Talep ve fiyatlamada güçlü seyrin korunmasına bağlı olarak otomotiv şirketleri bu çeyrekte de güçlü operasyonel ve net kâr büyümesine ulaşacak. Dayanıklı tüketim şirketlerinde operasyonel ve net kâr büyümesi öngören Vakıf Yatırım, operasyonel marjlarda ise normalleşme bekliyor.

BANKALARDA ÖNE ÇIKACAK NOKTALAR

Şeker Yatırım Kıdemli Bankacılık Analisti Sevgi Onur; takibindeki Akbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi’nin (YKB) toplam kârında 2021 ilk çeyreğe göre yüzde 3, yıllık yüzde 5 artış model-liyor. Özel mevduat bankalarında çeyreksel yüzde 4 kâr artışı öngören Onur, kamu bankalarının kârlarının yüksek seyreden ticari zararla baskı altında kalarak çeyreksel bazda yüzde 14 daralmasını bekliyor.

SWAP MALİYETİNDE ARTIŞ

TCMB’nin 2021 Mart’taki 200 baz puan faiz artırımının ardından ikinci çeyrekte TL vadeli mevduat faizi yaklaşık 150 baz puan, ticari ve tüketici kredi faizleri ortalama 100 baz puan arttı.

Fonlama maliyetindeki artışın marjlardaki toparlanma beklentisini ötelediğini kaydeden Ak Yatırım Bankacılık Analisti Hakan Aygün, şöyle devam ediyor: “İkinci çeyrekte artan swap kullanımı ve faiz artışı nedeniyle swap maliyeti arttı, TÜFE’ye endeksli tahvil getirisi hariç net faiz marjı gerilemeye devam etti.

Ancak bankalar, önceki çeyrekte yüzde 11-11,5 olan enflasyon varsayımlarını 150-200 baz puan kadar arttırdıklarından güçlenen tahvil getirileri net faiz marjındaki baskıyı toparladı.”

ALİ KERİM AKKOYUNLU GEDİK YATIRIM ARAŞTIRMA DİREK. “KAMU BANKALARINDA DÜŞÜK KÂRLILIK BEKLİYORUZ”

“İkinci çeyrekte; güçlü iç taleple Tofaş ve Doğuş Oto’dan, yüksek ürün fiyatlarıyla Erdemir ve Kardemir’den, petrol fiyatlarındaki artış ve ürün marjlarındaki toparlanmayla Tüpraş’tan, güçlü naftaetilen makasıyla Petkim’den güçlü kâr ivmesi bekliyoruz.

Coca Cola İçecek ekonominin açılmasıyla güçlenen taleple, Logo Yazılım güçlü satış ivmesi ve artan kârlılıkla dikkat çekecek. T. Şişecam; düzcamda güçlü fiyat ivmesi, cam ev eşyasında kapanmaların azalmasıyla artan talep, soda külünde artan satış miktarları, cam ambalajda kuvvetli uluslararası talep ve döviz kurlarındaki yüksek seviyelerin gelirlere sağladığı katkıyla öne çıkacak.

Özel bankalarda makul kâr, kamu bankalarında daha düşük kârlılık ivmesi beklentimiz var. Özel bankalarda ana temalar; enflasyona endeksli tahvillerde artan getiriler, kredi/mevduat makası daralmasının sona erdiğine dair işaretler, makul komisyon geliri büyümesi ve düşük kredi karşılık maliyetleri olacak.”