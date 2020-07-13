Gelişmekte olan ülkeler dolar karşısında düşen para birimleri arasında. Yüksek risk primi ve düşük reel faiz getirisi ise TL varlıklar için negatif olarak gösteriliyor.

Geçen hafta açıklanan enflasyon verileri, döviz kurunu etkilemedi. TL varlıkların en önemli zayıflığı, yüksek risk primi ve düşük reel faiz getirilerinden kaynaklanıyor.

Kurda 6,81 bandı izleniyor. 6,81 üzerine yerleşme durumunda kurda 6,98 seviyesinden bahsedilebilir. Kur için geniş vadedeki trend, yukarı doğru olmaya devam ediyor.

Eski banda geri dönüş için ise 6,81 altında fiyatlamaların yeniden ağırlık kazanması gerekiyor. Bu durumda 6,81-6,66 alanında hareket gerçekleşebilir.

Kurda, 20 ve 50 periyotluk hareketli ortalamaların toplandığı 6,85- 6,86 bandı kısa vadedeki hareket eğilimi açısından izlenmeli.