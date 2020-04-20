Tüm paralar karşısında çıkış yakalayan dolar, ABD’de bazı eyaletlerin bir ay içerisinde yeniden açılmasına yönelik planlar ve virüse karşı geliştirilen bir ilacın sonuç verdiği yönündeki bir haberin etkisiyle geriledi.

Geçen hafta TL’deki baskı artarak sürerken ayın başından bu yana TL, dolar karşısındaki yüzde 5’e yaklaşan değer kaybıyla diğer GOÜ para birimlerinden negatif ayrıştı.

Kurdaki yükselişte küresel ekonomide beklenen resesyonla yatırımcıların güvenli liman olarak kabul edilen para birimlerine yönelmesi en önemli neden olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin kendine özgü ekonomik kırılganlıklara sahip olması ise TL’ye negatif ayrışma olarak yansıyor. 6,9250’nin üzerindeki rakamlar, yukarı yönlü risklerin devamına işaret ediyor. 6,92 ve 6,90 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 6,95’in üzerine güçlü hacimle çıkılırsa 7 direnci önemli olacak.