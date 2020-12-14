Gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimleri geçen hafta genel olarak sakin performans sergiledi. Bu noktada dolar/TL, aralık ayı başından bu yana görüldüğü gibi ağırlıklı olarak 7,80- 7,90 bandında işlem görmeye devam ediyor.

Uzmanlar, TL lehine hareket etme eğiliminin güç kazanması için 7,80’in altında kapanışlar görülmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Ancak gerek ABD Kongre’sindeki CAATSA tasarısının gerekse AB Liderler Zirvesi’nin yarattığı belirsizliklerin TL varlıkların performansını limitleyebileceğinin de göz önünde bulundurulması gerektiği kaydediliyor.

Dolar/TL’de desteğin altına geçilmesi durumunda 7,67 ve 7,60 seviyelerine doğru satış baskısının artabileceği bilgisi veriliyor. 7,88 ve 7,92 ise önemli dirençler olarak gösteriliyor.

Uzmanlar; Göreli Güç Endeksi’ndeki (RSI) yataylığın kırılmasına karşı dikkatli olmakta yarar olduğu uyarısında da bulunuyor.