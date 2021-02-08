Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak günü 1.534,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,75 ile madencilik en çok kaybettiren ise yüzde 2,17 ile spor oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,42 puan ve yüzde 0,52 kazanımla 1.625,32 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53’ü prim yaptı, 43’ü geriledi. Doğan Holding, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın, İş Finansal Kiralama ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, ABD’deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışıyla küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ve Almanya’da dış ticaret dengesi, ABD JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.835,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,70 artışla 416 bin 860 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0614 lira, satışta 7,0897 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0740 lira, satışta 7,1023 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2058, sterlin/dolar paritesi 1,3744, dolar/yen paritesi de 105,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,35 artarak 60,21 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​

ALTININ KİLOGRAMI

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 416 bin 860 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 407 bin lirayı, en yüksek ise 417 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 416 bin 860 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 782 milyon 383 bin 283,53 lira, işlem miktarı ise 1.912,96 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 846 milyon 816 bin 981,04 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.