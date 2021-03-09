Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,23 değer kazanarak günü 1.549,15 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 419 bin liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,71 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 3,85 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,99 puan ve yüzde 1,24 artışla 1.635,86 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70’i prim yaptı, 27’si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Şişecam ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinin, dünkü yükselişinin ardından yüzde 1,6’nın üzerinde tutunamayarak bugün düşüşe geçtiğini, bunun da gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkilediğini belirtti. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri, şu dakikalarda yüzde 1,53 seviyesinde bulunuyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD ve Çin’de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.716,53 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazançla 419 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6349 lira, satışta 7,6655 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5885 lira, satışta 7,6190 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,78’den, bileşik getirisi de yüzde 16,40’tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1900, sterlin/dolar paritesi 1,3909, dolar/yen paritesi de 108,68 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,11 düşüşle 67,60 dolardan işlem görüyor.