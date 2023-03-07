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Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı için 8-10 Mart'ta talep toplanacağı bildirildi.

07 Mart 2023 | 16:03
Son Güncellenme: 07 Mart 2023 | 16:31
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Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor

Akfen Yenilenebilir Enerji'den yapılan açıklamada, şirketin yüzde 33,5'inin halka arz edileceği belirtilirken, Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum liderliğini üstlendiği halka arzda, Akfen Yenilenebilir Enerji'de Akfen Holding'e ait 340 milyon 370 bin 703 lira nominal değerli payların, 9,80 lira sabit fiyat üzerinden satışa sunulacağı aktarıldı.

Halka arz aşamasında satılan payların, oransal dağıtım yöntemine göre dağıtılacağına ve 8-10 Mart'ta talep toplanacağına değinilen açıklamada, "Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 33,5 olacak. Halka arzda Akfen Yenilenebilir Enerji hisselerinin yüzde 10'u şirket çalışanlarına, yüzde 20'si yurt içi kurumsal ve yüzde 20'si bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şirketin, Türkiye'nin en iyi doğal kaynaklarına sahip bölgelerinde, çoğu son 7 yılda devreye alınmış ve kaynak bakımından çeşitlendirilmiş modern enerji santralleriyle yaklaşık 4 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını temiz kaynaklardan karşıladığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Şirketin, Türkiye'nin 18 farklı ilinde 12 HES, 35 GES ve 6 RES projesiyle yaklaşık 700 megavatlık kurulu gücü bulunuyor. Akfen Yenilenebilir Enerji, uluslararası değerlendirme kuruluşu Moody's'in çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik alanında kendisinden talep eden şirketler arasında hazırladığı rapora göre, elektrik sektöründe dünyada tüm şirketler arasında birinci, tüm sektörlerde Avrupa-Asya pazarında birinci, yine tüm sektörlerde de dünyada ilk 30 şirket arasında yer alıyor."

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