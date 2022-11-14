Alfa Solar halka arz sonuçları açıklandı

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Alfa Solar'ın halka arzında toplam büyüklük 538,2 milyon TL olarak gerçekleşti.



Alfa Solar'ın 9-10-11 Kasım 2022 tarihlerinde talep toplanan halka arzında toplam büyüklük 538,2 milyon TL olarak kaydedildi.



Şirketin halka arzında 1 TL nominal değerli pay için 58,50 TL’den talep toplandı.



Deniz Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre halka arz sonucunda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 6 milyon TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 3,2 milyon TL olmak üzere toplam 9,2 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı.



Halka arzda en az yüzde 5 oranında alım yapan yatırımcı olmadığı açıklandı.



Açıklamaya göre, bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 18,7 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 142,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 42,7 katı filtrelenmemiş talep geldi.