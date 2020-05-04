Altın fiyatları, ekonomileri yeniden açmak için adımlar atılırken geriledi ve hisselerdeki artış güvenli liman varlıklarına olan talebi azalttı.

FED ve Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) politika toplantılarından önce fiyatlar ons başına 1.700 doların hemen üzerinde seyretti.

ABD hisse senetleri yaklaşık yedi hafta içinde en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra altın geriledi. Florida dahil bazı eyaletler kısıtlamaları hafifletmek için adımlar attı.

Koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya, yeniden açılmak için adımlar atmaya hazırlanıyor. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pandeminin henüz bitmediği konusunda uyardı.

Altın yükseliş trend çizgisini kırdı ve SMA100’ün (H4) hemen üzerinde işlem görüyor.

Uzmanlara göre, yukarı doğru bir tepki görebiliriz. Ancak aşağı doğru düzeltmenin 1.717’nin altında devam edebileceği düşünülüyor.