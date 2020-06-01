Bayramın ilk günü kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranının binde 2’den yüzde 1’e çıkarılması sonrası ekonomilerin yeniden açılmasının küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeleri azaltması ve risk iştahındaki artışın etkisi ile dolardaki zayıflamayla dolar/TL, 13 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Yatırımcıların koronavirüsün küresel ekonomiye verdiği hasarda en kötünün geride kaldığı düşüncesi ile artan risk iştahı ile küresel hisse senetlerine yöneldiği görülüyor.

Yılın ilk yarısı için altın, TL veya dolar bazlı her ihtimal göz önünde bulundurularak öneriliyor. Yine borsaların ve özellikle 2019 yılsonu finansallarına göre virüs salgınından sınırlı etkilenecek sektörler dikkate alınarak Borsa İstanbul’da hisse bazlı pozisyon alınabileceği düşünülüyor. Bir miktar da TL bazlı mevduatta tutulması öneriliyor.

PİYASA GÜNDEMİ

3 HAZİRAN ÇARŞAMBA: Türkiye ÜFE verileri açıklanacak.

4 HAZİRAN PERŞEMBE: Avrupa MB faiz kararı duyurulacak.

5 HAZİRAN CUMA: ABD’de istihdam verileri açıklanacak.