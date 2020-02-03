Ana direnç 1.591 dolar
Altın fiyatları, Çin’de ortaya çıkan koronavirüsü kontrol etmek için küresel mücadelenin arttığı bir ortamda yatırımcıların güvenli liman varlıklarına dönmesiyle ikinci ayı da üst üste kazançlı geçiriyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüs salgını nedeniyle küresel bir acil durum ilan etti ve bu sağlık otoritelerinin sağlık sistemi daha zayıf olan ülkelere yardım etmesine olanak veriyor.
Salgının kontrol altına alındığına dair henüz bir işaret yok. WHO açıklamasının da görece ılımlı kalmasıyla altın 1.570 dolar bandına doğru gerilese de 1.580 dolar yakınlarında seyretmeye devam ediyor.
Altında ana direncin 1.591 dolar, ara direncin ise 1583 dolar olduğu kaydediliyor. Yukarı reaksiyonun bu bant üzerinde devam etmesi öngörülüyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?