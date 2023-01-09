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Tek kazandıran borsa oldu: İşte yatırım araçlarının 2022 karnesi

Bors, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde aralıkta yüzde 13,47; 2022 genelinde yüzde 61,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

09 Ocak 2023 | 10:55
Son Güncellenme: 09 Ocak 2023 | 11:03
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Tek kazandıran borsa oldu: İşte yatırım araçlarının 2022 karnesi

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, aralıkta en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,47 ile BIST 100 endeksinde oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de BIST 100 endeksi yatırımcısına yüzde 15,09 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,47, külçe altın yüzde 4,86, avro yüzde 4,35, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,57 ve dolar yüzde 0,50 oranlarında yatırımcısına reel getiri sundu. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 4,97, külçe altın yüzde 3,39, avro yüzde 2,89 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,91 zarar ettirdi.

3 aylık değerlendirme 

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 45,95 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,48 oranlarında yatırımcısına en çok zarar yazdıran yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirme 

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 68,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 78,23 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,29 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

2022'in kazandıran ve kaybettiren yatırımları 

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,44, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 61,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 20,81, külçe altın yüzde 30,20, dolar yüzde 30,40, avro yüzde 34,80 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 41,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 4,69, külçe altın yüzde 15,99, dolar yüzde 16,23, avro yüzde 21,52 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 29,28 oranlarında yatırımcısına zarar kaydettiren yatırım araçları oldu.

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