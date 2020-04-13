Devam eden Paskalya tatil nedeniyle bazı Asya ülkelerinin borsalarında işlem yapılmazken, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler, günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs’tan 30 Haziran’a kadar 10 milyon varil azaltma kararı aldı.

Piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeler de yakından takip edilirken, salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında, son 24 saatte 108 yeni vaka görüldüğü ve 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Gelişmelerin ardından Çin’de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 azalarak 2.780,07 puan oldu.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4 düşüşle 19.024,32 puana gerilerken, endeksteki düşüşte yene olan talebin artması etkili oldu. Dolar/yen paritesi yüzde 0,5 değer kaybederek 107,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,4 kayıpla 31.049,77 puanda, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,6 düşüşle 1.830,58 puanda seyrediyor.

Hong Kong piyasalarında ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.