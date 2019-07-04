Ata Portföy, yapay zekâ ile yönetilen hisse senedi fonu kurdu
Ata Portföy, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte yapay zekâyla yönetilen hisse senedi fonunu hayata geçirdi.
Yapay zekâ öğrenme süreçlerini kullanarak hisse ağırlıklarına karar veren bir ‘akıllı endeks’ fonu olan Ata Analiz Fonu ile BİST-50 Endeksi’ne dâhil 50 şirket hissesinin ağırlıkları farklılaştırılarak daha akıllı bir endeks oluşturulması hedefleniyor.
Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, fonun en az yüzde 95 oranında hisse senedine yatırım yaparak ‘hisse yoğun fon’ kategorisine giridiğini ve böylece vergiden muaf olduğunu aktardı.
Gerz, yeni sistem için “Hisse senedi fonlarında aktif yönetimde dokuz yıldır gösterdiğimiz liderliği, akıllı endeks fonu alanında da göstermek istiyoruz” yorumunu yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi teknoparkında faaliyet gösteren bir araştırma şirketi tarafından geliştirilen algoritmayı kullanan fonun 2000 yılına kadar geri testleri, yüksek getiri sunduğunu gösteriyor.
2000-2018 arasında BİST-50 Endeksi kümülatif yüzde 900 getiri sağlarken fonun kullandığı modelin yüzde 4 bin 500 getiri sağladığı görülüyor. Yıllıklandırılmış değerlere göre model, BİST-50 Endeksi’ne göre her yıl yüzde 10 ek getiri sağlıyor.
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