Avrupa borsaları, madencilik şirketlerine gelen alımlarla günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,82 artışla 441,55 puana çıktı. BHP ve Rio Tinto gibi ham madde sağlayıcı şirketlerin hisseleri, yatırımcılardan gelen alışların ardından günü ortalama yüzde 4,74 artış göstererek kapattı.
İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,68 artarak 7.039,3 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 2,12 değer kazanarak 15.170,78 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 artışla 6.339,47 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,03 yükselişle 24.463,89 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,167’lik düşüşle 1,199 seviyelerinden işlem gördü.
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