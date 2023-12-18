Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arzında 13-14-15 Aralık tarihlerinde talep toplandı. Sabit fiyatla talep toplama ve eşit dağıtım yöntemi kullanılacak halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 55,08 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Avrupakent GYO halka arz sonuçları AK Yatırım tarafından açıklandı. Halka arzda toplam 3.654.448 yatırımcıya dağıtım yapıldı. İşte halk arz sonuçları:

AVRUPAKENT GYO (AVPGY) HALKA ARZ SONUÇLARI

AK Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamada halka arz sonuçları için şu bilgiler verildi:

13-14-15 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanmıştır.

Halka arzda pay başına fiyat 55,08 TL olarak belirlenmiş ve halka arz edilen 100.000.000 adet payın tamamı satılmıştır.

Halka arz boyutu 5.508.000.000 TL ve halka açıklık oranı %25,00 olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 8.112.400.626,96 TL tutarında ve 147.283.962 adet paya karşılık gelen, toplam 3.755.503 adet filtrelenmemiş başvuru alınmıştır.



Halka arzda,

- Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,23 katı ve

- Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 2,47 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,47 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 3.653.597 adedi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 3.654.448 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.



Halka arz sonucunda, halka arzın,



- %78,63’üne denk gelen 78.630.631 adet pay Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a,

- %1,37’sine denk gelen 1.369.369 adet pay Grup Çalışanları’na ve

- %20,00’sine denk gelen 20.000.000 adet pay Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır.

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILDI

Avrupakent GYO halka arzında bireysel yatırımcılara maksimum 26 lot (1432 TL) dağıtıldı





