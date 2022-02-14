Aydem Yenilenebilir Enerji, şirketin hisse performansının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesiyle azami 170 milyon TL’lik hisse geri alım programı açıkladı.

Aydem Yenilenebilir Enerji, 170 milyon TL’ye kadar hisse geri alım programı açıkladı.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamanın şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22’inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde, Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla;

1. Şirket esas sözleşmesinin 3’üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.02.2022 tarih ve E-29833736-622.99-17207 sayılı geri alıma ilişkin muafiyet kararı kapsamında Şirket paylarının Borsa’dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

2. Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin [20.000.000] TL nominal değerde ve [20.000.000] adet olarak belirlenmesine,

3. Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket’in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, azami [170.000.000] TL olarak belirlenmesine,

4. Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul’un bilgisine sunulmasına,

karar verilmiştir.