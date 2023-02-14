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Bakanlıktan hisse geri alımlarına ivme kazandırmak için vergi muafiyeti planı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlamayı planladığı bildirildi.

14 Şubat 2023 | 00:37
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Bakanlıktan hisse geri alımlarına ivme kazandırmak için vergi muafiyeti planı

AA'nın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı düzenledi.

Söz konusu toplantıda, Borsa İstanbul'da pay piyasalarında işlemler yeniden başladığında şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, borsaya kote şirketlerin halihazırda yüzde 15 olan stopaj vergisini ödemeden hisselerini geri alabilmesi öngörülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının, 8 Şubat'ta 5 iş günü kapatılmasına karar verilmişti.

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