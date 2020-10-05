Yüksek iskontolu bankalar, 2001 krizindeki değerleme seviyelerine geldi. Hızlı kredi büyümesi ile faiz ve kur artışının risk oluşturduğu bankalar için TL’nin istikrarı birincil önemde olacak.

Swap ve aktif rasyo hamleleri ise olumlu yansıyabilir. En çok Akbank ve Garanti öneriliyor. Pandemiye bağlı olarak borsada sert satışlar yaşandıktan sonra birçok hisse ve sektör pandemiden önceki fiyat seviyelerinin üzerine çıkmayı başardı.

Ancak bankacılık sektörü, bu yükselişe eşlik edemedi. Türk bankalarının çarpanları, benzer ülke banka çarpanlarına göre yaklaşık yüzde 55 iskontolu işlem görüyor.

İş Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Bülent Şengönül, yakın tarihi ortalamalarına göre bankaların iskontosunun yüzde 25’ten yüzde 35’e yükseldiği bilgisini veriyor. Sektörün BİST-100’e göre yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 25 daha kötü performans gösterdiğini de belirtiyor.

Şengönül, “Pandemi döneminde global ölçekte de bankacılık hisseleri baskı altındaydı ancak sürecin zorluğu ile makro ve jeopolitik risklerin yüksek seyretmesiyle Türk bankalarının değerleme seviyeleri, 2001 krizinde gözlemlenen seviyeler” diyor.

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