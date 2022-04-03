Varlık kalitesindeki belirsizlik, kurdaki oynaklık ve yüksek CDS’lerle kısa vadede banka hisselerindeki baskı sürebilir. Ancak banka-sanayi rasyosu tarihi diplerde olduğundan banka hisseleri uzun vadede yatırım fırsatı sunuyor.

En çok Garanti, Akbank ve YKB öneriliyor. Borsa İstanbul’da (BİST), 2021 yılı son çeyrek bilanço dönemi tamamlandı.

Önceki sayımızda finans dışı şirketlerin bilançolarını analiz etmiştik. Bu sayımızda ise odağımıza bankaları aldık. Haberimizde hem bankaların finansal sonuçlarını hem de bankacılık hisselerindeki son durumu analiz ettik.

Tablomuzda 20 önemli bankanın aktifler, mevduat, krediler ve net kâr rasyolarındaki 2021 yılı sonuçlarını, yıllık bazda karşılaştırmalı şekilde inceleyebilirsiniz.

Altı önemli aracı kurumun banka hisselerindeki güncel önerilerini ve hedef fiyatlarını da görebilirsiniz. Bu noktada Garanti BBVA, altı kurumun da ‘alım’ önerdiği banka olarak öne çıkıyor. Onu, Akbank ile Yapı Kredi (YKB) takip ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.