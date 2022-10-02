Rallide BİST’e göre daha iyi performans gösteren BİST-Bankacılık Endeksi, düşüşte de başroldeydi.

Banka hisselerinin değerlemelere göre hala cazip olduğunu söyleyen uzmanlar, fiyatlar oturduğunda kârlılığın yüksek seyrettiği sektörde yukarı potansiyel görmeye devam ediyor.

Piyasalar için oldukça hareketli geçen eylül ayında, en çok konuşulan ve takip edilen sektör bankacılık oldu. Borsanın ağustosun başından eylül ayı ortasına kadarki rallisine öncülük eden banka hisseleri, 13 Eylül’den itibaren yaşanan ani düşüşte de başrolü oynadı.

Son dönemde özellikle bankacılık sektöründeki satış baskısı dikkat çekerken, uzmanlar borsa için itici bir güç olarak çalışan banka hisselerinin izleyeceği seyrin, borsanın performansında da belirleyici olacağı noktasında birleşiyor.

Biz de bankacılık sektörünün ve hisselerinin öneminden yola çıkarak detaylı bir sektör haberi hazırladık.

Öncelikle bankaların ikinci çeyrek finansallarını incelediğimiz haberimizde; TCMB’nin sektörü direkt olarak ilgilendiren düzenlemelerine de değindik.

Ayrıca bankacılık hisselerinin son dönemdeki fiyat-performans analizini yaptık ve gelecek döneme ilişkin beklentileri öğrendik.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.