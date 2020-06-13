Borsa İstanbul’da (BİST) bilanço dönemi tamamlandı. Biz de ilk çeyrek banka finansallarını analiz ettik. 20 bankanın aktifler, mevduat, krediler ve net kâr rasyolarındaki ilk çeyrek solo sonuçlarına, 2019 ilk çeyrekle karşılaştırmalı şekilde tablomuzda yer verdik.

İkinci çeyrek beklentilerini ve dört aracı kurumun banka hisselerindeki öneri ve hedef fiyatlarını da öğrendik.

Dört kurumun da ‘al’ dediği tek banka Garanti BBVA olurken, onu üç kurumun önerdiği Akbank ve Yapı Kredi Bankası (YKB) izliyor.

Tabloya bakıldığında, 20 banka içinde dokuzunun net kârının 2019 ilk çeyreğe göre daraldığı görülüyor. Yıllık bazda net kârı daralan dokuz banka arasında İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, YKB ve TSKB’nin de olması bir diğer önemli nokta.

2019 ilk çeyrekte zarar açıklayan Şekerbank’ın net kâra geçmesi, Odeabank’ın net kârındaki yüzde 695’lik artış ve kamu bankalarının yüksek kâr rakamları da oldukça dikkat çekiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.