Bankalarda dijitalleşme yarışı

Temmuz 14, 2019 0 Yorum 70 Okunma
Bankalarda dijitalleşme yarışı

Dijital hizmetler bankaların yeni rekabet alanı haline geldi. Aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 50 milyona yaklaştı.

Dijital bankacılığın gelecek 10 yılda pazarın yüzde 50’sini oluşturması bekleniyor.

Bankaların, blockchain, yapay zeka, chatbot gibi teknolojileri kullanarak ve fintech işbirlikleriyle dijital yarışı sürdürecekleri öngörülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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