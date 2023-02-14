ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8426
-0,0149%
Dolar/TL
Euro/TL
20,2003
-0,0699%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0722
-0,0103%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1119,95
-0,32%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BDDK'dan bankaların hisse geri alımlarını kolaylaştırıcı adım

BDDK'dan bankaların hisse geri alımlarını kolaylaştırıcı adım

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), payları borsada işlem gören halka açık bankaların, 6 Şubat 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacağını bildirdi.

14 Şubat 2023 | 17:09
0
BDDK'dan bankaların hisse geri alımlarını kolaylaştırıcı adım

BDDK, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da meydana gelen depremler nedeniyle alınan ilave kurul kararlarını, resmi internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, bireysel kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine uygulanan yüksek risk ağırlıkları, deprem bölgesindeki illerde yerleşik gerçek kişilere kullandırılanlar bakımından uygulanmayacak.

Ticari nitelikteki nakdi kredilere uygulanan yüksek risk ağırlıkları da depremlerden etkilenen müşterilere kullandırılanlar bakımından geçerli olmayacak.

Öte yandan, payları borsada işlem gören halka açık bankaların bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak ve kredi ile piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmeyecek.

Söz konusu kararlar, 6 Şubat 2023'ten itibaren olmak üzere 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak.

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1119,95 -0,32%
  • ALTIN ONS 1849,13 -0,28%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8426 -0,0149%
  • EURO/TURK LIRASI 20,2003 -0,0699%
  • EURO/USD 1,0722 -0,0103%
  • INGILIZ STERLINI 1,21533 0,12688%
  • JAPON YENI 133,036 0,561%
  • KANADA DOLARI 1,33717 0,26845%
  • RUS RUBLESI 73,65 -0,7413%
Günün En Çok Okunanları
182. saatte mucize kurtuluş
3 oldu: ABD bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
3 oldu: ABD bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
Gaziantep OSB'de fabrikalar yeniden üretime başladı
Gaziantep OSB'de fabrikalar yeniden üretime başladı
Merkez Bankası'ndan deprem illeri için yeni düzenleme
Merkez Bankası'ndan deprem illeri için yeni düzenleme
Deprem felaketinde 8. gün: AFAD son durumu açıkladı
Deprem felaketinde 8. gün: AFAD son durumu açıkladı
SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat'a kadar uzattı
SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat'a kadar uzattı
Deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan dinlenme tesisine 1.8 milyon lira ceza
Deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan dinlenme tesisine 1.8 milyon lira ceza
Ekonomistler, 2023 için büyüme tahmininde oldukça 'temkinli'
GERİ
İLERİ
182. saatte mucize kurtuluş
3 oldu: ABD bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
Gaziantep OSB'de fabrikalar yeniden üretime başladı
Merkez Bankası'ndan deprem illeri için yeni düzenleme
Deprem felaketinde 8. gün: AFAD son durumu açıkladı
3 oldu: ABD bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
Gaziantep OSB'de fabrikalar yeniden üretime başladı
Merkez Bankası'ndan deprem illeri için yeni düzenleme
Deprem felaketinde 8. gün: AFAD son durumu açıkladı
SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat'a kadar uzattı
Gaziantep OSB'de fabrikalar yeniden üretime başladı
Merkez Bankası'ndan deprem illeri için yeni düzenleme
Deprem felaketinde 8. gün: AFAD son durumu açıkladı
SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat'a kadar uzattı
Deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan dinlenme tesisine 1.8 milyon lira ceza
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL