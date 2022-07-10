BDDK, TL ticari kredi kullanımı için şirketlere döviz varlıklara dayalı bir kural getirdi. Uzmanlara göre; bu karar, şirketlere TL nakit ihtiyaçlarını kredi kullanmadan önce döviz varlıklarını satarak karşılamaları mesajını veriyor.

Biz de düzenlemenin borsa şirketlerine olası etkilerini uzmanlara sorduk. 24 Haziran Cuma günü piyasa kapanışının ardından tüm piyasa oyuncularını, yatırımcıları ve özellikle de şirketleri yakından etkileyecek, oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TL ticari kredi kullanımı için şirketlere döviz varlıklara dayalı bir kural getirdi.

Bankalar ve finansal kuruluşlar dışında bağımsız denetime tabii olan şirketlerden; en güncel finansal tablolarına göre, yabancı para (YP) nakdi varlıkları karşılığı 15 milyon TL’yi geçen ve söz konusu tutarı aktif büyüklük veya net satış hasılatı kalemlerinden büyük olanın yüzde 10’unu aşanlar, bankalardan ek TL kredi kullanamayacak.

Düzenlemenin uygulamasında bu üç şartın bir arada sağlanmasına bakılacak. Döviz varlıkları 15 milyon TL’yi aşmayan şirketler ise sınırı aşmama taahhüdüyle TL kredi kullanabilecek.

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