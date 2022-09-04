İkinci çeyrekteki yüksek enflasyon ortamında birçok şirket kâr ve gelir artışı yakaladı. Üçüncü çeyrek bilançolarında; enflasyonist etkiler ve resesyon fiyatlamaları belirleyici olacak.

Uzmanlara göre; hacim bazında satışlarda ve kâr marjlarında daralma yaşanabilir, stok zararları görülebilir.

Ağustos 2022, BİST-100 Endeksi’nin rekor üstüne rekor kırdığı bir ay olarak geride kaldı. Borsa, tarihinde ilk kez 3.000 puanın üzerine yükseldi.

Enflasyona karşı getiri arayışı, CDS primindeki geri çekilmenin olumlu katkısı, uzun bir aradan sonra yaşanan yabancı girişleri ve TCMB’nin sürpriz faiz indirimi borsaya girişleri tetikleyen unsurlar arasında yer aldı.

Borsadaki yükseliş trendini destekleyen en önemli unsurlardan biri de 2022 ikinci çeyrek finansalları oldu. Borsada bilanço dönemi öncesinde güçlü beklentilerin satın alınmasıyla başlayan yükseliş, olumlu gelen yılın ilk yarısına ait bilançolarla desteklendi.

Biz de buradan yola çıkarak bilançoların analizini yaptık. Bilançoları; finans şirketlerini, holdingleri, yatırım ortaklıklarını, GYO’ları dâhil etmediğimiz bir tabloyla detaylı inceledik.

Altı aylık dönemde cirosu 200 milyon TL’nin, FVAÖK’ü ve net kârı 20 milyon TL’nin altındaki şirketleri çalışmamıza dâhil etmedik.

Şirketleri bu üç kriterde yıllık değişimlerine göre sıraladık ve en iyi sonuçları elde eden 40 şirkete ulaştık. Girişim Elektrik, Naturelgaz ve Tüpraş, üç rasyoda da sıralamaya girdi.

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