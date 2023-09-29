SPK haftalık bültenine göre, kurul Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 25 liradan halka arzını onayladı.

SPK bültenine göre halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Sermayenin 62,5 milyon liraya yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 12,5 milyon lira nominal değerli hisse ile kurucu Mehmet Kaybal'a ait 4,4 milyon lira nominal değerli hisse satılacak.

Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 422,5 milyon lira, halka açıklık oranı ise yüzde 27 olacak.



Halka Arz Miktarı: 16.900.000 lot

Halka Arz Büyüklüğü: 422.500.000 TL

SPK bültenine göre ayrıca 3 gerçek ve 2 tüzel kişiye yaklaşık 24,1 milyon TL idari para cezası verildi. 52 web sitesine erişim engeli getirildi