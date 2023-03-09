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Eksun Gıda Halka Arzına SPK’dan Onay

SPK haftalık bülteni yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 48,90 liradan ilk halka arzını onayladı.

09 Mart 2023 | 23:26
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Eksun Gıda Halka Arzına SPK’dan Onay

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 48,90 liradan ilk halka arzına, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 424 milyon 125 bin tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.

Kurul, incelemede tespit edilen mevzuata aykırılıklar sebebiyle bir şirkete 209 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

“varlikyatirim” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcılarına izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması nedeniyle 2 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar veren Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 36 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına hükmetti.

 

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