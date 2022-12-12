Birikim Varlık'ta halka arz büyüklüğü 170,4 milyon TL

Borsa İstanbul'da son dönemdeki halka arz serisinin son halkası Birikim Varlık oldu.

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.’nin (“Birikim VYŞ”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşti.

Halk Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre halka arzda birim fiyat 14,20 TL olurken 12 milyon TL nominal değerli payların satışı yapıldı. Halka arzda büyüklük 170.4 milyon TL oldu.

Açıklamaya göre, halka arzda; yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 17,34 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara yaklaşık 33,59 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 2,43 katı talep geldi.

Yapılan ayrı bir açıklamaya göre halka arzda yüzde 5'ten fazla hisse alanlar; yüzde 9,33 ile Adstation Reklam, yüzde 8,67 ile Focus Management ve yüzde 5,33 ile AC7-A1 Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fonu oldu.