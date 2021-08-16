Birleşim Mühendislik’in toplam halka arz büyüklüğünün 354 milyon 900 bin TL olduğu açıklandı.

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş., paylarının halka arzı için 11-12-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında talep toplama işlemlerini tamamladı.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler’den yapılan açıklamada, Birleşim Mühendislik hissesinin hisse başına 9,10 TL’den satışının gerçekleştirildiği belirtildi. Şirketin, ek pay satışı dahil halka arz edilen toplam 39 milyon TL nominal değerli pay ile birlikte toplam halka arz büyüklüğü 354 milyon 900 bin TL oldu.

Halka arzda bireysel yatırımcılara yüzde 19, yüksek başvurulu yatırımcılara yüzde 56, yurtiçi kurumsal yatırımcılara yüzde 25 dağıtım yapıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 5 Ağustos 2021 tarihinde, Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halk arz başvurusunu onayladığını duyurmuştu.