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  • BIST 100'de 24 Şubat 2022'den bu yana en sert düşüş

BIST 100'de 24 Şubat 2022'den bu yana en sert düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 7,37 değer kaybıyla günü 5.116,41 puandan tamamlayarak 24 Şubat 2022'den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

05 Ocak 2023 | 18:35
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BIST 100'de 24 Şubat 2022'den bu yana en sert düşüş

BIST 100 endeksi, güne 32,50 puan ve yüzde 0,59 kazançla 5.555,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.116,41, en yüksek 5.566,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,37 azalışla 5.116,41 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 407,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 123,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

  • Bankacılık endeksi yüzde 9,20 ve holding endeksi yüzde 7,34 değer kaybetti. 
  • Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,52 ile inşaat oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 8,02, sanayi endeksi yüzde 6,79, hizmetler endeksi yüzde 7,21 ve teknoloji endeksi yüzde 8,64 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 429,16 puan ve yüzde 7,17 düşüşle 5.559,66 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin tamamı geriledi.
  • Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

DEVRE KESİCİ SİSTEMİ 2 KEZ DEVREYE GİRDİ

Bu arada Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi iki kez devreye girdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarında, resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceği mesajı verilmesinin önce pozitif algılanmasına karşın piyasalarda risk algısının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

Tutanakların, her ne kadar "şahin" tutumun korunduğunu gösterse de nihai faiz oranına ilişkin net bir sinyal vermediğine işaret eden analistler, bu durumun Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların önemini artırdığını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde enflasyon, tüketici güven endeksi, Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 seviyesinin direnç, 4.930 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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