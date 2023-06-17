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  • BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (12-16 Haziran

BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (12-16 Haziran

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın, dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,68 kayıpla tamamladı.

17 Haziran 2023 | 13:30
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BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (12-16 Haziran

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın, dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,68 kayıpla 5.475,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.322,01 puanı, en yüksek 5.730,19 puanı gördü. 

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,77 kazançla 4.801,49 puana çıkarken, Mali Endeksi yüzde 1,93 azalışla 5.221,11 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,32 değer kaybıyla 8.688,88 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,13 azalışla 5.379,82 puana geriledi.

1
BU HAFTA EN ÇOK ARTAN 3 HİSSE

BU HAFTA EN ÇOK ARTAN 3 HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,46 ile Europen Endüstri oldu. Europen Endüstri’yi yüzde 21,40 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 16,20 ile Erbosan izledi.
2
BU HAFTA EN ÇOK DÜŞEN 3 HİSSE

BU HAFTA EN ÇOK DÜŞEN 3 HİSSE

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,78 ile Sasa Polyester, yüzde 9,91 ile Koza Altın İşletmeleri, yüzde 9,15 ile Aksa Enerji Üretim şeklinde sıralandı.
3
EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 293 milyar 925 milyon lirayla Sasa Polyester, 252 milyar 68 milyon lirayla Koç Holding ve 249 milyar 365 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
4
ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,88 artışla 1.489 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 kazançla 9.976 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 1,17 değer kazanarak 23,6340 lira, avronun satış fiyatı yüzde 2,83 yükselişle 25,8470 lira oldu. Geçen hafta 29,4040 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,88 artarak 30,2520 liraya çıktı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,91 kazançla 26,4090 liradan alıcı buldu.
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