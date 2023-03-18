Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,61 kayıpla 5.136,44 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.065,31 puanı, en yüksek 5.429,33 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,31 azalışla 4.965,70 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,23 kayıpla 8.501,10 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,91 düşüşle 4.250,57 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,59 azalışla 5.603,38 puana geriledi.

Migros en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17 ile Migros oldu. Migros’u yüzde 9,5 ile Biotrend Çevre ve Enerji, yüzde 9,3 ile Ülker Bisküvi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 18 ile İskenderun Demir Çelik, yüzde 17,2 ile Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları, yüzde 16,7 ile Odaş Elektrik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 257 milyar 199 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 200 milyar 334 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 200 milyar 82 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,11 artışla 1.192 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,11 kazançla 7 bin 986 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,22 değer kazanarak 19,0070 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,24 artışla 20,2130 lira oldu.

Geçen hafta 22,8810 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,13 kazançla 23,1400 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,47 değer kaybederek 20,5200 liradan alıcı buldu.