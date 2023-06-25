BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (19-23 Haziran)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,96 kazançla 5.582,75 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.152,81 puanı, en yüksek 5.593,99 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,38 kazançla 4.819,86 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,80 artışla 5.422,69 puana, Mali Endeks yüzde 2,71 primle 5.362,80 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,57 değer kazancıyla 8.824,72 puana yükseldi.

1 EN ÇOK ARTAN 3 HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,76 ile Mavi Giyim ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Bu iki şirketi yüzde 12,52 ile İzmir Demir Çelik izledi.

2 EN ÇOK AZALAN 3 HİSSE Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,84 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 6,73 ile Kordsa Teknik Tekstil, yüzde 5,96 ile Yayla Gıda şeklinde sıralandı.

3 EN DEĞERLİ ŞİRKETLER Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 293 milyar 396 milyon lirayla Sasa Polyester, 264 milyar 410 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 262 milyar 719 milyon lirayla Koç Holding oldu.