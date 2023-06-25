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  • BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (19-23 Haziran)

BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (19-23 Haziran)

Piyasalarda bu hafta... Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın, dolar kazandırdı.

25 Haziran 2023 | 11:51
Son Güncellenme: 25 Haziran 2023 | 12:01
0
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (19-23 Haziran)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,96 kazançla 5.582,75 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.152,81 puanı, en yüksek 5.593,99 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,38 kazançla 4.819,86 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,80 artışla 5.422,69 puana, Mali Endeks yüzde 2,71 primle 5.362,80 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,57 değer kazancıyla 8.824,72 puana yükseldi.

1
EN ÇOK ARTAN 3 HİSSE

EN ÇOK ARTAN 3 HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,76 ile Mavi Giyim ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Bu iki şirketi yüzde 12,52 ile İzmir Demir Çelik izledi.
2
EN ÇOK AZALAN 3 HİSSE

EN ÇOK AZALAN 3 HİSSE

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,84 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 6,73 ile Kordsa Teknik Tekstil, yüzde 5,96 ile Yayla Gıda şeklinde sıralandı.
3
EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 293 milyar 396 milyon lirayla Sasa Polyester, 264 milyar 410 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 262 milyar 719 milyon lirayla Koç Holding oldu.
4
Altın ve dolar yükseldi

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,37 artışla 1.554 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 kazançla 10.410 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 6,08 değer kazanarak 25,0710 lira, avronun satış fiyatı yüzde 5,64 yükselişle 27,3040 lira oldu. Geçen hafta 30,2520 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,89 artarak 32,0340 liraya çıktı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 6,40 kazançla 28,1000 liradan alıcı buldu.
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